Путин лично попросил Машкова, Лысенко и Жогу возглавить его избирательный штаб

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога заявили, что действующий президент России Владимир Путин лично попросил их стать сопредседателями его избирательного штаба.
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