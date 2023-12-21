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Путин лично попросил Машкова, Лысенко и Жогу возглавить его избирательный штаб

Путин лично попросил Машкова, Лысенко и Жогу возглавить его избирательный штаб

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач московской больницы &numero; 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога заявили, что действующий президент России Владимир Путин лично попросил их стать сопредседателями его избирательного штаба.

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