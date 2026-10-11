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Кулеба назвал коллапс систем жизнеобеспечения худшим сценарием для Украины

Кулеба назвал коллапс систем жизнеобеспечения худшим сценарием для Украины

Одним из худших сценариев для Украины может стать коллапс систем жизнеобеспечения крупных городов. Об этом заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

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