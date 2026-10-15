Котировки «Совкомфлота» выросли более чем на 5% в ходе торгов на Мосбирже, акции ДВМП также растут. Аналитики связывают это с новостью о том, что США могут ослабить санкции против «теневого флота», разрешив компаниям пользоваться попавшими под ограничения танкерами для транспортировки нефти из Персидского залива .