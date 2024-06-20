Агрохолдинг "Степь" будет выпускать сельхозтехнику совместно с Китаем

Генеральный директор входящего в АФК "Система" агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко заявил, что компания намерена начать импорт и сборку на площадках КНР и РФ сельхозтехники под собственным брендом Sterus.
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