Пара решила прогуляться по скалистому краю водопада. По свидетельствам очевидцев, Кеври поскользнулась у самого обрыва, после чего Кайк попытался удержать её, но вместе они сорвались вниз.
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