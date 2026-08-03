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Испанские власти не ожидали десятков тысяч мигрантов в Сеуте

Испанские власти не ожидали десятков тысяч мигрантов в Сеуте

Не было прогнозов относительно численности прибывающих в испанский эсклав Сеута нелегальных мигрантов, признала официальный представитель кабинета министров Эльма Маис 3 августа в эфире национального телеканала TVE.

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