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Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит пропустил сезон-2025/26 из-за разрыва «крестов». В первом матче после реабилитации защитник помог «Рокетс» обыграть «Даллас» (128:110) и записал на свой счет 6 очков, 11 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 30 минут.