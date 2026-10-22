Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит пропустил сезон-2025/26 из-за разрыва «крестов». В первом матче после реабилитации защитник помог «Рокетс» обыграть «Даллас» (128:110) и записал на свой счет 6 очков, 11 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 30 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым