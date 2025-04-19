Америка уходит — Трампу не нужны посольства.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Евгений Крутиков Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ Государственного департамента страны.
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