Получит Ирак: Иран заменит собственный газ туркменским сырьем

На фоне серьезного увеличения потребления топлива во всем мире даже имеющие богатые природные ресурсы страны начали испытывать дефицит того ценного продукта, которым они торгуют по всему миру, поставляя на экспорт больше, чем на внутренний рынок.
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