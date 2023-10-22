IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Международный союз биатлонистов IBU выразил соболезнования в связи со смертью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, двукратной победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону Анфисы Резцовой.
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