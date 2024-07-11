Тверской суд Москвы приговорил Оксану Оринчук к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество

Жена бывшего владельца петербургской строительной компании "Ренессанс" Оксана Оринчук, осужденного за хищение 70 миллионов рублей при реставрации Московского Кремля, получила 4,5 года лишения свободы за мошенничество.
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