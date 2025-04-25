Гладков: после атаки ВСУ на Новый Иерусалим уцелели входная группа и две часовни

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни.
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