Ветеран BioWare раскритиковал игроков, режим канона в AC: Shadows, RTX 5090 не тянет старые игры…

Valve выпустила крупное обновление для Source SDK, 50 серия RTX не справляется с рядом старых игр, Ubisoft показала «режим канона» из Assassin’s Creed Shadows, CD Projekt RED опасалась масштабной истории в The Witcher 3: Wild Hunt, бывший исполнительный продюсер франшизы Dragon Age Марк Дарра выступил против онлайн-травли в отношении разработчиков.