В дома читинцев газ планируют подключить в 2024 году

Газификация домов Читы планируется к концу следующего года.Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер в эфире программы «Тема недели» на ГТРК «Чита» 29 октября сообщил об этом решении.
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