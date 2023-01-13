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За сутки в ДНР один мирный житель погиб при обстрелах со стороны украинских войск

За сутки в ДНР один мирный житель погиб при обстрелах со стороны украинских войск

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили утром в пятницу, 13 января, что за минувшие сутки один мирный житель погиб в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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