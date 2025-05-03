Домовладелец приговорен к 53 годам лишения свободы за убийство шестилетнего мусульманского мальчика

Пожилой американец зарезал ребенка и тяжело ранил его мать из-за событий в Палестине Домовладелец из американского штата Иллинойс приговорен к 53 годам лишения свободы за убийство шестилетнего ребенка на почве ненависти.
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