Долгострой в Уссурийске сдадут в этом году

По итогам 2022 года во Владивостоке введены в эксплуатацию еще три проблемных долгостроя, в правах восстановлены 597 семей обманутых дольщиков.
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