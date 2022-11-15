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Сегодня стартует 68-я Российская антарктическая экспедиция

Сегодня стартует 68-я Российская антарктическая экспедиция

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института отправятся в Антарктиду из Санкт-Петербурга на борту научно-экспедиционного судна «Академик Фёдоров».

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