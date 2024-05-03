В северном округе Москвы реорганизуют более 250 гектаров по программе комплексного развития территорий

Продолжится создание многофункциональных городских кварталов Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о 13 проектах редевелопмента, к реализации которых приступили инвесторы и назначенные городом операторы.
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