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ИА Регнум

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Число погибших при атаке ВСУ на Ярославскую область выросло до двух

Число погибших при атаке ВСУ на Ярославскую область выросло до двух

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославскую область выросло до двух. Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

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