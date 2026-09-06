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Оплата стейблкоинами в магазинах по-прежнему зависит от Visa и Mastercard

Оплата стейблкоинами в магазинах по-прежнему зависит от Visa и Mastercard

Криптокарты позволяют пользователям оплачивать покупки цифровыми активами, однако для работы в обычных магазинах им по-прежнему необходима инфраструктура традиционных платежных систем.

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