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Антифашист

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Киев готовится к небывалому удару. Резников призвал к мобилизации женщин. Одесскую область отрезают от снабжения — Сводка с фронта 7 сентября

Киев готовится к небывалому удару. Резников призвал к мобилизации женщин. Одесскую область отрезают от снабжения — Сводка с фронта 7 сентября

После практически спокойного дня, когда ВС РФ сбили всего 26 беспилотников, украинские формирования в ночь на 7 сентября атаковали тылы России.

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