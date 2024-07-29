В РЖД объяснили отсутствие барьеров-заграждений на переезде под Волгоградом

Категория переезда, где «Камаз» столкнулся с поездом в Волгоградской области, не предполагает установку подъемных плит-заграждений, заявили в пресс-службе «Российских железных дорог» РЖД, 29 июля сообщает ТАСС.
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