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Secret Technologies планирует провести IPO до 2027 года

Компания Secret Technologies, занимающаяся разработкой решения по IT и информационной безопасности, включила в свою стратегию до 2027 года возможность IPO, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с ее содержанием и представителя самой организации.

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