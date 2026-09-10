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Царьград

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Тим Спектор дал 5 советов для поддержания здоровья кишечника

Тим Спектор дал 5 советов для поддержания здоровья кишечника

Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона предложил пять рекомендаций для укрепления здоровья кишечника: еженедельное употребление 30 растений, перерывы между ужином и завтраком, ферментированные продукты, разнообразие в цветах овощей и фруктов, а также ограничение ультрапереработанных продуктов.

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