«Хороший темп»: Путин заявил о росте товарооборота России и Малайзии почти на 13%

Товарооборот между Россией и Малайзией по итогам прошлого года увеличился на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.
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