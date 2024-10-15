Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек на модном показе: видео

В Сети завирусился ролик с неловким приветствием между двумя звездами Голливуда. В Сети завирусился ролик с прошедшего показа Balenciaga в рамках Недели моды в Париже, на котором Николь Кидман резко повела себя по отношению к Сальме Хайек в ответ на ее дружелюбие.