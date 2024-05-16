В Евросоюзе ожидают повышения цен на нефть Еврокомиссия повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель.
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В Евросоюзе ожидают повышения цен на нефть Еврокомиссия повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель.
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