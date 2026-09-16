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Регионы России

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МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 годы

МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 годы

Совет директоров МТС на заседании 15 сентября 2026 года утвердил новую дивидендную политику на 2027–2028 годы, направленную на более справедливое распределение результатов бизнеса между акционерами и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности компании.

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