Железнодорожники ответят за липовые корочки и взятки в суде

По версии следствия, сотрудники филиала РЖД давали взятки для прохождения аттестации. Начальника базы топлива станции Новосибирск-Главный и двух мастеров участка структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения РЖД обвиняют в даче взятки.