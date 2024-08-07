Железнодорожники ответят за липовые корочки и взятки в суде

По версии следствия, сотрудники филиала РЖД давали взятки для прохождения аттестации. Начальника базы топлива станции Новосибирск-Главный и двух мастеров участка структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения РЖД обвиняют в даче взятки.
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