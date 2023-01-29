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МИД РФ: США передадут танки Киеву, чтобы подровнять «общенатовскую шеренгу»

МИД РФ: США передадут танки Киеву, чтобы подровнять «общенатовскую шеренгу»

Вашингтон решился отправить на Украину свои танки Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу». С таким заявлением выступил заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, чьи слова приводят РИА Новости.

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