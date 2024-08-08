Синоптики рассказали, что куртки летом еще пригодятся: осенняя погода в августе Ольга БезродняяПогода в августе в России заставляет раньше времени одевать кофты и куртки, так как температурные колебания напоминают осенние дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии