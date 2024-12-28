Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура новогодней ночью будет колебаться от -10 до -15°, при прояснении до -20°.
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Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура новогодней ночью будет колебаться от -10 до -15°, при прояснении до -20°.