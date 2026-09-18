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SPORT24.ru

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Ямаль рассказал, как одна взбучка от Бускетса полностью изменила его жизнь

Ямаль рассказал, как одна взбучка от Бускетса полностью изменила его жизнь

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в интервью Movistar поделился воспоминаниями о начале своего пути в первой команде и рассказал о жестком, но важном уроке дисциплины, который ему преподал опытный Серхио Бускетс.

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