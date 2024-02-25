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Политолог Асафов: Киев едва ли сможет вернуть Западу долг за оружие

Политолог Асафов: Киев едва ли сможет вернуть Западу долг за оружие

Скриншот видео У Украины нет достаточного количества денег, чтобы иметь возможность вернуть странам Запада долг за поставленные оружие и боеприпасы, считает политолог Александр Асафов"Я не думаю, что у Украины вообще есть возможность такой долг отдать", – заявил он в беседе с "Лента.

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Комментарии
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Константин Самарин
Они отлично понимают, что просто некому будет возвращать долги.  Им надо только максимально ослабить Россию, хоть на какое-то время. Долги Украины-это всего-лишь разрисованные бумажки, а вот  на войне гибнут люди, что с одной, что с другой стороны. А их не напечатать, как доллары и евро.
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