Политолог Асафов: Киев едва ли сможет вернуть Западу долг за оружие

Скриншот видео У Украины нет достаточного количества денег, чтобы иметь возможность вернуть странам Запада долг за поставленные оружие и боеприпасы, считает политолог Александр Асафов"Я не думаю, что у Украины вообще есть возможность такой долг отдать", – заявил он в беседе с "Лента.
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