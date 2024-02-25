Политолог Асафов: Киев едва ли сможет вернуть Западу долг за оружие

Константин Самарин

Они отлично понимают, что просто некому будет возвращать долги. Им надо только максимально ослабить Россию, хоть на какое-то время. Долги Украины-это всего-лишь разрисованные бумажки, а вот на войне гибнут люди, что с одной, что с другой стороны. А их не напечатать, как доллары и евро.