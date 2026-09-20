В Пулково отменили уже 8 рейсов в Москву: что происходит

О том, что в воскресенье, 20 сентября, расписание вылетов самолётов из воздушной гавани Сверной столицы скорректировали, стало известно из данных онлайн-табло аэропорта.
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