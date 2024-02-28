Володин оценил заявление Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

Спикер Госдумы сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на скандальное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего отправку западных войск на Украину.
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