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Володин оценил заявление Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

Володин оценил заявление Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

Спикер Госдумы сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на скандальное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего отправку западных войск на Украину.

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