Маша Машкова: «Если папа сам скажет: „Ты позоришь мою фамилию, смени!“ Я сменю»

Почти пять лет Мария не общается с отцом, который придерживается иных политических взглядов. Владимир Львович живет в России и поддерживает свою страну, а его дочь перебралась в США.
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