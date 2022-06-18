Иду на таран: в Самарской области пострадали два бойца Росгвардии

Судя по свидетельствам очевидцев в социальный сетях, "Лада Гранта" с символикой управления Росгвардии, оснащенная проблесковым маячком, двигалась по второстепенной дороге одной из городских улиц в то время, как по главной шла синяя "Лада Веста".