Царьград

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Иду на таран: в Самарской области пострадали два бойца Росгвардии

Иду на таран: в Самарской области пострадали два бойца Росгвардии

Судя по свидетельствам очевидцев в социальный сетях, "Лада Гранта" с символикой управления Росгвардии, оснащенная проблесковым маячком, двигалась по второстепенной дороге одной из городских улиц в то время, как по главной шла синяя "Лада Веста".

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