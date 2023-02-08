III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Александр Бабанов не поддержал изменения в региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан

Инициативной группой депутатов регионального парламента на рассмотрение был представлен проект закона «О внесении изменения в Закон Липецкой области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области».

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