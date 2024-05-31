Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия готова ответить: Европа оказалась у пропасти большой войны

Россия готова ответить: Европа оказалась у пропасти большой войны

Разрешение стран НАТО применять их оружие по «старым» территориям России ставит Европу пеерд катастрофическими последствиями.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Если бы ЕВРОПА и США не давали ВООРУЖЕНИЕ и КРЕДИТЫ на Украину, то давно бы всё закончилось. Надо бить тех, кто ДАЁТ, это ОНИ виноваты, что ВОЙНА может перейти, в ядерную и создают угрозу РФ.
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17 час.
Юрий Золотарев
Как хочется наказать всех пиндо и евроСВОЛОЧЕЙ!!!
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15 час.
С С
Надо лишать западлючие страны руководства. Бить по гнёздам этих тварей. Культурные ценности, гейропейский сад - всё не в счет. Вывернутых мозгов в современном мире ни у кого быть не должно. Не хотите умнеть, пожалте на погост.
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8 час.

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