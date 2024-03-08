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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси получил удар шипами по икроножной мышце, Лео доиграл матч с «Нэшвиллом». Тренер «Интер Майами» сказал, что игрок в порядке

Месси получил удар шипами по икроножной мышце, Лео доиграл матч с «Нэшвиллом». Тренер «Интер Майами» сказал, что игрок в порядке

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. На 77‑й минуте игры защитник «Нэшвилла» Лукас Макнафтон ударил Месси шипами по икроножной мышце.

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