Донскому спасательному центру МЧС России 60 лет

1 июня исполняется 60 лет Донскому спасательному центру МЧС России. Донской спасательный центр составляет основу сил быстрого реагирования МЧС России на Юге и Северном Кавказе .
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