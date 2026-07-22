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Политолог Скачко назвал смену главкома ВСУ поражением Зеленского

Политолог Скачко назвал смену главкома ВСУ поражением Зеленского

Политолог, обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало политическим поражением Владимира Зеленского, поскольку тот уступил давлению улицы.

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