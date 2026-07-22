Политолог Скачко назвал смену главкома ВСУ поражением Зеленского

Политолог, обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало политическим поражением Владимира Зеленского, поскольку тот уступил давлению улицы.
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