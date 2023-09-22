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Моуринью о 2:1 с «Шерифом»: «Понравилась реакция «Ромы» во втором тайме. Победили заслуженно»

Моуринью о 2:1 с «Шерифом»: «Понравилась реакция «Ромы» во втором тайме. Победили заслуженно»

«Первый тайм мне не понравился ни в плане индивидуальных, ни командных действий. Мы играли медленно, не контролировали игру, и это чудо, что мы повели 1:0, учитывая то, что удалось создать.

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