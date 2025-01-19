Момент ДТП, в котором на улице Димитрова пострадал 9-летний мальчик, попал на видео. Авария произошла 18 января у дома 16/4.
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Момент ДТП, в котором на улице Димитрова пострадал 9-летний мальчик, попал на видео. Авария произошла 18 января у дома 16/4.