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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Лучич восстановился от травмы и сыграл впервые с апреля

Капитан «Баварии» Владимир Лучич восстановился от травмы и впервые с апреля появился на площадке. Лучич в воскресенье сыграл в матче Бундеслиги с «Ульмом» (95:80), проведя на площадке 8 минут.

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