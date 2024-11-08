Эксперт дал советы по проверке автомобиля перед наступлением зимы

Если вовремя не подготовиться к наступлению холодов, автовладелец рискует столкнуться с проблемами при запуске двигателя, заносами, ухудшением видимости через лобовое стекло и десятками других трудностей, которые повышают риск аварийности.
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