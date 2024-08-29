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Несекретные материалы

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    Судя по нынешним событиям, Одесса в списке героев тоже смотрится сомнительно.Почему присвоение...
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    Какие ж слабоумные....и все равно лезут играть в войнушку.....Американский F-16...
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    👍Спасибо товарищу ...

Пекин потребовал от Вашингтона прекратить военный сговор с Тайванем

Пекин потребовал от Вашингтона прекратить военный сговор с Тайванем

Китай требует от США немедленного прекращения военного сговора с Тайванем. Об этом на встрече с помощником президента Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

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