Пекин потребовал от Вашингтона прекратить военный сговор с Тайванем

Китай требует от США немедленного прекращения военного сговора с Тайванем. Об этом на встрече с помощником президента Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
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