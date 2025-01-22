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Царьград

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В МВД рассказали,  как можно защититься от телефонных мошенников

В МВД рассказали,  как можно защититься от телефонных мошенников

Единственный способ - применение принципа нулевого доверияГлавным способом, который позволяет защититься от телефонных мошенников, в МВД назвали "Принцип нулевого доверия".

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